ONE PIECE: i Quattro Imperatori in un'eccezionale animazione fan made

Gli eventi dell’immenso arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, durante i quale Luffy e i suoi alleati hanno messo fine alla tirannia dell’Imperatore Kaido e sconfitto anche Big Mom, hanno lanciato l’era di due nuovi Imperatori di ONE PIECE celebrati al fianco di Shanks e Barbanera in una magnifica animazione fan made.

Mentre inizia l’ultima traversata verso Laugh Tale, isola dove Gol D. Roger avrebbe lasciato il tesoro che dona titolo alla serie, il Nuovo Mondo viene stravolto da ribellioni, dalla nascita della Cross Guild, e dall’inizio degli scontri, seppur indiretti, tra i capitani più potenti. Lo stesso Eiichiro Oda ha voluto celebrare in qualche modo il debutto della saga finale presentando i quattro Imperatori in una magnifica tavola, resa animata da un appassionato della serie.

Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, l’artista @EricTerlato ha realizzato una spettacolare animazione per presentare Bugy, Shanks, Barbanera e Luffy nelle pose diventate ormai emblematiche. Tutti sono ben caratterizzati e con un design incredibilmente simile a quello di Oda sensei. A rendere ancora più speciale l’animazione è l’attacco di Shanks nel corso del quale si intravede il momento in cui consegnò il cappello di paglia al piccolo Luffy, ora diventato un pirata del suo stesso calibro, meritevole del titolo di Imperatore, e rappresentato mentre sorride nella forma Gear Fifth.

Un omaggio straordinario a quelli che saranno indubbiamente i quattro grandi protagonisti della conquista dello ONE PIECE. Fateci sapere cosa pensate di questo simpatico ed eccellente tributo agli Imperatori nei commenti. In conclusione, vi lasciamo ad una spettacolare fan art crossover di Luffy Gear Fifth e Goku Ultra Istinto.