ONE PIECE: i Quattro Imperatori moriranno prima della fine del manga?

Rufy ha incontrato tanti personaggi durante il suo viaggio in ONE PIECE. Alcuni di questi erano indifferenti al pirata col cappello di paglia, altri lo hanno preso in simpatia. Non mancano però tantissime figure che hanno fatto da antagonisti, decidendo quindi di affrontare il protagonista. In ONE PIECE non è morto nessuno di loro.

Rufy infatti non uccide i nemici, si limita a distruggere i loro sogni, almeno questa è la spiegazione che dà Eiichiro Oda. Ma con la situazione che si sta sviluppando, questa sarà ancora un'idea concreta? E se i quattro imperatori morissero prima della fine di ONE PIECE? Analizziamo uno per uno i quattro personaggi di questo gruppo per capire la situazione.

Partiamo da Kaido. L'imperatore e capitano dei pirati delle cento bestie da tempo sogna di morire, magari come un samurai, quindi di una morte onorevole. La sua fine a Wano darebbe un senso di chiusura netto ed efficace al personaggio ed è il più papabile dei quattro a morire prima della fine del manga e dell'anime. Inoltre ciò porterebbe Wano a liberarsi definitivamente dal suo giogo, un elemento non da poco.

Segue Big Mom che, dopo l'ultimo scontro, sembra essere davvero in difficoltà. L'unica donna tra i quattro imperatori è sicuramente coriacea, ma lo sguardo che ha fatto nell'ultima vignetta in cui è apparsa mostra che potrebbe essere davvero in pericolo e quindi si debba temere per la sua vita. Eliminarla consentirebbe ai pirati di cappello di paglia di non doversi guardare più le spalle da lei.

Shanks il Rosso è un personaggio ambiguo, che sembra giocare su più fronti e di cui non si capiscono davvero gli obiettivi. Lui non morirà mai per mano di Rufy e dei suoi alleati, ma altri eventi potrebbero coinvolgerlo e portarlo alla morte. Il suo decesso sarebbe catartico per Rufy che perderebbe un'altra persona preziosa dopo Ace e lo spingerebbe verso nuove vette alla fine del manga.

Infine, c'è Barbanera, il probabile nemico finale di ONE PIECE. La sua presenza e la necessità di far affrontare lui e Rufy lo pongono in una situazione estrema, dove sarà necessario eliminarlo una volta e per tutte per poter raggiungere Laugh Tale in pace. Rufy si troverebbe quindi in condizione di uccidere due di questi quattro imperatori, cosa pensate del loro destino?