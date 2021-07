ONE PIECE: quei personaggi del gruppo di Kaido sono davvero stati già sconfitti?

Nei capitoli di ONE PIECE che compongono il volume 100 del manga abbiamo assistito all'inizio di alcuni scontri molto importanti. Ovviamente, i Mugiwara sono andati nelle sale degli ufficiali dei pirati delle Cento Bestie, dando inizio a una varietà di scontri.

Poco tempo dopo, alcuni di quegli ufficiali sono stati sconfitti. In particolare i Tobi Roppo hanno subito delle sconfitte davvero cocenti: Page One è stato messo KO con un colpo da Big Mom, Ulti è stata sconfitta da Nami dopo aver ricevuto danni ripetuti dall'imperatrice, Jinbe ha battuto Who's Who in uno scontro ricco di segreti sul passato di ONE PIECE e infine, nel capitolo 1019, Sasaki ha perso contro Franky che però si è ritrovato senza il suo prode robot.

I Tobi Roppo sono i pirati più forti sotto il vessillo di Kaido, escluse le 3 all star e l'imperatore: sono stati davvero sconfitti così facilmente dai protagonisti di ONE PIECE? Al momento infatti rimane soltanto Black Maria in gioco per il gruppo di pirati nemici. Considerata la loro forza, potrebbe esserci uno spiraglio per il loro ritorno ma anche così, vista la situazione caotica di Onigashima dove le cose sembrano dirigersi verso il finale, è possibile anche che Oda abbia deciso di toglierli subito di mezzo, con uno scontro durato un solo capitolo a testa o poco più.

Voi cosa pensate delle sconfitte rapide di questo gruppo?