ONE PIECE, dietro le quinte dell'episodio 1072: ecco un'art di Rufy Gear 5th

L'adattamento della Saga di Wano nell'anime di ONE PIECE ha finalmente intrapreso la svolta che tutti stavano attendendo. La battaglia sullo Skull Dome di Onigashima si è intensificata proprio quando per i Mugiwara sembrava arrivata la sconfitta decisiva. I tamburi della liberazione sono tornati a suonare per la salvezza di Wano Kuni.

Il momento tanto atteso e pubblicizzato da TOEI Animation e dai vari leaker del settore è infine giunto. Gli ultimi due episodi della serie animata hanno portato alla morte apparente di Rufy e al conseguente risveglio del Frutto Gom Gom, conosciuto dai Cinque Astri per essere il Frutto Homo Homo modello Nika. Cappello di Paglia è ora in grado di attivare il Gear 5th e la battaglia con l'Imperatore Kaido si è riaccesa.

ONE PIECE 1072 è stato l'episodio che tutti attendevano, animato in modo superbo da parte di TOEI Animation, che ha trasformato il suo anime in una sorta di cartone animato, e in cui vengono mostrati i poteri ridicoli ed effettivi del Gear 5.

Sui social, uno degli animatori dell'episodio 1072 dell'anime di ONE PIECE ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto condividendo uno sketch della nuova forma di Rufy, mostrando solamente una piccolissima parte del processo di animazione necessario per un anime. Nel disegno di BAHJD, che ha lavorato agli storyboards della scena in cui il battito cardiaco di Rufy diviene come quello di un tamburo, possiamo ammirare dunque un bellissimo primo piano di Rufy Gear 5.