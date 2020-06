ONE PIECE: la rabbia di Kidd esplode, ecco cosa ha fatto il capitano per vendicarsi

Dopo tanto tempo, in ONE PIECE abbiamo rivisto Eustass Kidd. Il capitano dai capelli rossi e conosciuto per la sua brutalità è una delle Supernove con la taglia più alta, eppure non ha potuto fare niente contro Kaido e si è ritrovato imprigionato a Udon insieme a Monkey D. Rufy.

Grazie all'intervento di Cappello di Paglia è riuscito però a salvare Killer e a riunirsi con la sua ciurma. Nonostante abbia deciso di non fare più alleanze, dopo la scottante situazione generatasi con Basil Hawkins e Apoo Scratchman, si ritrova al fianco dei Mugiwara e dei samurai su Onigashima per uccidere Kaido.

Nell'area riesce a farsi passare per i pirati delle cento bestie grazie al travestimento di Kin'emon e non causa guai come fanno Rufy e Zoro. Sbigottiti, cercano di dirigersi da Kaido approfittando del caos generato dagli altri pirati ma Kidd perde completamente la testa quando vede Apoo in zona. Il DJ era infatti un membro dei pirati delle cento bestie ed è stato lui a tradire Kidd e Hawkins. Pertanto il capitano dai capelli rossi e il braccio meccanico non riesce a reprimere la propria rabbia quando lo vede.

Mentre Apoo combatte con Zoro e Rufy, Kidd infatti sfoga la propria ira utilizzando il suo enorme braccio per attaccarlo con un Punk Gibson, scaraventandolo contro un muro e schiacciandolo. Kidd si sta finalmente iniziando a vendicarsi, anche se contro una Supernova di quel rango sarà difficile vincere con un solo attacco. In ONE PIECE 981 infatti potremmo rivedere il combattimento di Apoo. E l'attacco di Kidd è stato aiutato anche da alcuni Pokémon.