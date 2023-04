ONE PIECE, la nuova ragazza della marina è già amata: una fan art su Kujaku

Eiichiro Oda non si ferma mai e, nonostante i tanti personaggi di ONE PIECE già creati fino a ora, continua ad aggiungere individui che andranno a incidere fortemente sulle dinamiche attuali e quelle future. Con l'arco finale ormai iniziato, ci saranno però sempre meno personaggi di basso livello e sempre più persone in grado di farsi valere.

L'hanno dimostrato i marine che sono approdati ad Hachinosu, l'isola controllata dall'imperatore Barbanera. Con gli ultimi eventi, sono stati introdotti nuovi membri della SWORD che hanno sin da subito mostrato la loro forza in alcuni capitoli recenti di ONE PIECE. Guidati dal vice ammiraglio Monkey D. Garp, che ha deciso di sua spontanea volontà di unirsi alla marcia di salvataggio di Koby, questi elementi sono stati finalmente presentati.

Tra questi personaggi c'è Hibari, già presentata da tempo e che molti hanno collegato ad Akainu, ma c'è anche un'altra persona già correlata a un altro membro della marina. È stata infatti introdotta Kujaku, nipote dell'ormai anziana Tsuru. Kujaku indossa un cappellino e un abito da marine, usando una frusta per dare sfogo all'abilità del suo Frutto del Diavolo. La sua bellezza e il suo carattere hanno fatto subito breccia nel cuore di molti appassionati.

Ora la sadica Kujaku è stata ritratta in questa fan art realizzata da un fan di ONE PIECE e che ci ha messo poco per fare faville nel subReddit dedicato. GumEcci ha preso tutte le caratteristiche fisiche della ragazza, pur riducendo l'espressione sadica che ha mostrato nel capitolo 1080 di ONE PIECE. Pensate che questo personaggio continuerà ad apparire nella serie?