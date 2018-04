ONE PIECE raggiunge il climax dell'arco narrativo di Whole Cake Island con il capitolo 900

La ventennale serie manga di ONE PIECE è attualmente al climax dell'arco narrativo di, e la ciurma dicompreso, sta faticando molto per sfuggire all'assalto dell'e della sua famiglia/ciurma.

Dopo una strenue fuga a bordo della Sunny, Big Mom ha riacquistato le sue forze, e la Famiglia Charlotte ha decimato i nostri Mugiwara alla fine del Capitolo 900. Sanji e Rufy finalmente sono stati in grado di riunirsi con il resto della ciurma dopo che Sanji ha aiutato il suo capitano a fuggire in sicurezza dal mondo dello specchio in seguito al micidiale combattimento con Katakuri. Ma, nonostante la vittoria di Rufy, il pericolo è imminente: Charlotte Oven ha bloccato la Sunny facendo ribollire l'oceano, e nessuno dei pirati giunti in soccorso dei Mugiwara è riuscito a prestare aiuto. I Pirati del Sole non sono stati in grado di rimanere vicini alla nave a causa del potere di Oven, e i Germa 66, che avevano cominciato a combattere, hanno visto ridurre drasticamente le proprie forze contro il potere combinato della Famiglia Charlotte.

Tutto questo è arrivato però alla fine quando Big Mom ha finalmente iniziato a mangiare la torta nuziale sostitutiva che Sanji ha preparato per lei. L'Imperatrice Pirata, con espressione estatica, si è palesemente goduta il momento, riguadagnando gradualmente, boccone dopo boccone, la sua forza e la sua sanità mentale. Tutto ciò ha influenzato positivamente la sua famiglia: dal momento che non dovevano più preoccuparsi del fatto che Big Mom si scatenasse nelle loro isole, sono stati in grado di concentrarsi interamente sulla battaglia una volta per tutte. Dopo uno spettacolo musicale sorprendente, a sottolineare un grande cambiamento nel loro stato d'animo generale, la Famiglia Charlotte ha intrappolato i Mugiwara sotto una grandinata di colpi di cannone, e l'ultima cosa che i fan hanno potuto vedere prima della fine del capitolo è stata la bandiera sbrindellata della Thousand Sunny galleggiare in un mare di fuoco.

Per sapere il destino della nave e della ciurma di Cappello di Paglia dovremo attendere che ONE PIECE torni dopo la consueta pausa di una settimana.