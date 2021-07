ONE PIECE raggiunge lo spazio: nasce la collaborazione con la JAXA

La JAXA è l'agenzia spaziale giapponese, una compagnia conosciuta in tutto il mondo per i suoi recenti sviluppi nell'ambito della ricerca culminati recentemente in un grande budget per il corrente anno fiscale. L'agenzia ha inoltre programmato alcune idee per avvicinare il grande pubblico al settore, tra cui una collaborazione con ONE PIECE.

L'evento si chiama "Kibo Discover Project" in onore al modulo Kibo installato sulla ISS, la stazione spaziale internazionale. La prima fase del progetto in collaborazione con ONE PIECE, che inizierà il 2 agosto, è soprannominata "Let's look up Kibo" dove grazie alla tecnologia AR sarà possibile direttamente dal proprio smartphone andare alla ricerca del "grande tesoro dell'universo", ovvero rintracciare in tempo reale la posizione della rapidissima ISS.

Per la seconda fase del progetto è prevista l'apparizione di Akihiko Hoshide, astronauta JAXA e attuale capitano della stazione spaziale, in un programma televisivo che andrà in onda il 3 settembre su Twitter e YouTube. Si tratta dunque di una collaborazione particolare ed ambiziosa che si serve proprio del capolavoro di Eiichiro Oda per incrementare l'interesse delle nuove generazioni nell'industria aerospaziale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa partnership? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata alle nostre ipotesi sul capitolo 1020 di ONE PIECE?