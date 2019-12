Il ONE PIECE è stato raggiunto. Il capitolo 967 mostra la conquista di Roger

Il Re dei Pirati Gol D. Roger è stata finora una delle figure più misteriose del mondo di ONE PIECE. Con la sua famosa frase, enunciata sul patibolo di Logue Town, colui che ha messo piede su tutte le isole del mondo ha dato il via alla grande era dei pirati, ma prima dell'arco di Wanokuni si sapeva ben poco della storia passata.

Dopo aver salpato verso Skypea, la ciurma di Roger prosegue il suo viaggio alla ricerca del ONE PIECE. Il Re dei Pirati approda a Water Seven dove reincontra Tom e da lontano si intravede anche il giovane Franky. La navigazione successiva li porta invece all'Arcipelago Sabaody dove si prepareranno per il viaggio verso l'isola degli Uomini Pesce.

Dopo aver ascoltato le profezie riguardanti Nettuno, una sirena e l'arma Poseidon, il gruppo di pirati si dirige verso la foresta dove è presente sia un normale Poignee Griffe che il Road Poignee Griffe che tanto cercavano. Ora Roger è a metà strada, avendo rubato le indicazioni presenti sulla pietra di cui si è impossessata Big Mom.

Quasi all'arrivo su Wanokuni, Toki si ammala ed è costretta a scendere dalla nave e lasciata alle cure di Kinemon e gli altri. Dopo aver recuperato anche il Poignee Griffe presente sull'isola dei samurai, Oden riparte in tutta fretta insieme alla ciurma di Roger per terminare il viaggio. Infine, giungono su Zou e, ottenendo l'ultima informazione, attraccano a un porto sconosciuto dove fanno provviste per salpare immediatamente. Solo, Roger è costretto a lasciare indietro Buggy, ammalatosi, e in sua compagnia resterà anche Shanks.

Oden inizia a raccontare del suo viaggio con Roger, di come abbia scoperto cosa c'è su quest'isola: un tesoro inimmaginabile, il vero segreto sui 100 anni di vuoto. Ma Roger fece una cosa: rise. Rise suscitando lo stesso sentimento anche nella sua ciurma, e si dispiacque di non aver vissuto nella stessa epoca di Joy Boy. Il Re dei Pirati di ONE PIECE è stato decretato e annunciato a tutto il mondo.