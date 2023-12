One Piece: tutte le ragioni per cui Dragon ha abbandonato Rufy

Mai come nell'ultimo periodo Eiichro Oda aveva concentrato l'attenzione sul padre di Rufy, arrivando addirittura a rivelare in One Piece 1101 la reale natura paterna di Dragon. Eppure i fan continuano ad interrogarsi sull'enigmatica figura del comandante dell'Armata Rivoluzionaria, al punto che sono in tanti a dubitare sulla bontà delle sue azioni.

Che Dragon provi affetto per il figlio, è ormai un dato di fatto. Lo sguardo di dolore che attraversa il volto del rivoluzionario nel momento in cui Kuma gli comunica di aver visto Rufy allenarsi nella foresta del Monte Corbo è un segno d'amore che non può essere in alcun modo messo in questione. Il motivo per cui l'uomo ha dovuto abbandonare il ragazzo era dato, a suo dire, dalla necessità di salvarlo, di mantenerlo lontano dai pericoli che un leader dell'Armata Rivoluzionaria deve necessariamente affrontare, in qualità di fuorilegge nonché di “nemico pubblico numero uno”.

Ma dietro il velo delle buone intenzioni, figurano anche delle motivazioni più chiaramente egotistiche. Perché nel perseguire i suoi obiettivi senza ostacoli né incertezze, Dragon ha cancellato Rufy dalla sua esistenza in modo tale che il figlio non potesse rappresentare in futuro una “debolezza”, un motivo di tentennamento e di eccessiva titubanza davanti al più grande e importante piano dell'asservimento del “bene comune”. Una nota dolente nel suo animo, che i lettori di One Piece, in qualità di difensori strenui del loro eponimo eroe, non gli hanno mai realmente perdonato.

Definire perciò Dragon un padre più o meno buono risulta un esercizio (quasi) sterile. Se consideriamo il quadro intero, non possiamo di certo ritrovare in lui quei parametri che un genitore deve necessariamente rispettare per potersi configurare come fonte di autorità, di sostegno e di educazione per il proprio figlio. In fin dei conti Dragon ha abbandonato Rufy, e prima che Garp lo mettesse al corrente della vera identità del leader dell'Armata Rivoluzionaria, il ragazzo non sapeva neanche dell'esistenza del padre.

Eppure è lecito aspettarsi in One Piece 1102 o nei prossimi capitoli un avvicendamento emotivo tra i due, che permetta così ai lettori di offrire un giudizio finale (e definitivo) su questa annosa questione