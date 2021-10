ONE PIECE: la Raid Suit potrebbe essere fondamentale per il futuro di Sanji

Gli ultimi archi narrativi di ONE PIECE hanno cambiato la visione che i lettori e gli appassionati hanno di Sanji. Per quanto sia stato uno dei personaggi più approfonditi nel corso degli eventi su Whole Cake Island infatti il cuoco non ha ricevuto particolari potenziamenti, almeno fino all’arrivo a Wano, dove è stata introdotta la Raid Suit.

Si tratta di una particolarità della famiglia Vinsmoke, capace di rendere più reattivi gli utilizzatori, ai quali garantiscono anche una forza maggiore e anche una grande velocità. Mentre Luffy si trova impegnato sulla Cupola Teschio di Onigashima contro l’Imperatore Kaido, e Zoro è pronto a fronteggiare King, anche Sanji è entrato in azione contro Queen.

Eiichiro Oda ha concluso il capitolo 1028 con un colpo di scena, mostrando Sanji con una gamba deformata in seguito ad un attacco subito dal Superstar dei Pirati delle Cento Bestie. È lo stesso Gamba Nera a chiedersi se non ha effettivamente sviluppato un potere latente come gli altri della famiglia Vinsmoke.

Aver resistito ad un attacco del genere da parte di Queen ha reso più evidente l’incredibile resistenza raggiunta da Sanji, ma cosa potrebbe succedere se accettasse di sfruttare il boost della Raid Suit, unito a questo nuovo potere nascosto?

Considerando anche la sua propensione all’utilizzo dell’ambizione della percezione e dell’armatura, Sanji potrebbe tornare finalmente a mostrare le sue capacità sul campo di battaglia, e di conseguenza definire ancora una volta la sua posizione come Ala del Re dei Pirati e membro del Monster Trio, per quanto non abbia mai manifestato l’ambizione del re conquistatore.

Voi cosa ne pensate? Credere che Sanji possa riprendersi dopo il calo di Whole Cake Island? Diteci le vostre opinioni come sempre nella sezione dei commenti. Per concludere vi lasciamo al poster dei Mugiwara contro i Cento Bestie.