ONE PIECE: la Raid Suit ha migliorato un tratto di Sanji secondo Oda, ecco quale

Durante la saga di Whole Cake Island abbiamo conosciuto i Germa 66, il gruppo fondato dai Vinsmoke. La famiglia di Sanji è dotata di ottime tecnologie e una di queste è la Raid Suit, una tuta che incrementa notevolmente il potere di chi la indossa. Alla fine della saga di ONE PIECE, anche Sanji ne riceve una con il numero 3.

La Raid Suit Black viene mostrata in ONE PIECE durante la saga di Wano, quando Sanji deve tenere a bada Page One nel distretto della Capitale dei Fiori. Lo vediamo trasformarsi con questa divisa e mettere in grave difficoltà il dinosauro nemico. Ne fa di nuovo uso a Onigashima, incassando un pesante colpo da King senza farsi un graffio. Insomma, la Raid Suit sembra aver incrementato notevolmente le capacità di Sanji.

Eiichiro Oda ha però aggiunto altri dettagli sul potere della Raid Suit, rivelandoli nel nuovo volume Vivre Card. Uno dei punti di forza della Raid Suit è l'apparecchio di accelerazione nelle scarpe, che consente a Sanji di muovere gambe e piedi a velocità più alte. I calci di Sanji sono quindi diventati molto più rapidi e potenti di prima, andando direttamente a potenziare la peculiarità del cuoco dei Mugiwara.

Per ora, Sanji ancora deve essere visto pienamente in azione contro un pezzo grosso della ciurma di Kaido e la Raid Suit potrebbe quindi riservare diverse sorprese. Chissà se il divario con Zoro diminuirà nella prossima fase.