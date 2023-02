ONE PIECE e il rapimento di Bibi: Oda l'aveva già detto anni fa che sarebbe stato lui

ONE PIECE è un manga lunghissimo e spesso ci sono richiami più o meno palesi a eventi passati, inizialmente ritenuti innocui ma che poi assumono un ulteriore significato settimane, mesi o addirittura anni dopo dalla prima pubblicazione. Eiichiro Oda si diverte nel realizzarne molti, che vengono puntualmente scoperti dai lettori del manga incalliti.

Di recente c'è stata la battuta di Stussy che è tornata sotto i riflettori, a causa del comportamento della donna negli ultimi capitoli, con il tradimento perpetuato ai danni della CP0 e del Governo Mondiale. Ma sembra che Oda avesse, almeno in parte, premeditato anche il rapimento di Nefertari Bibi, la principessa di Alabasta.

Per avere una spiegazione, bisogna tornare indietro al capitolo 823 di ONE PIECE, pubblicato su Weekly Shonen Jump nell'ormai lontano aprile 2016, ben sette anni fa. "E se un uccello gigante mostruoso venisse a rapirti. O se un cecchino avesse il suo mirino puntato su di te?! E se un meteorite ti cadesse sulla testa?!" Frasi che all'epoca sembravano innocue, ma al momento la prima si è davvero realizzata. Come si è scoperto di recente nel capitolo 1074 di ONE PIECE, infatti, Nefertari Bibi è con Morgans del World Economics, con il giornalista che sta manipolando le notizie al cospetto della principessa di Alabasta.

Nonostante si parli di rapimento, in realtà sembra che Morgans abbia aiutato Bibi, resta il fatto che per ora la principessa è, per il pubblico, ancora scomparsa. La loro storia sicuramente verrà narrata più avanti, ma nel frattempo sembra che Oda si sia divertito ancora una volta ad anticipare gli eventi ai suoi lettori.