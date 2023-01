ONE PIECE: a che razza appartiene Stussy? Le ipotesi sul personaggio

ONE PIECE è uno dei manga e anime più popolari al mondo. La serie, scritta e disegnata da Eiichiro Oda, segue le avventure del giovane pirata Monkey D. Rufy e della sua ciurma, che viaggiano alla ricerca del famoso tesoro One Piece, come il nome del manga. In questa vasta ed esotica ambientazione, ci sono tante razze diverse che convivono.

Un personaggio che ha catturato l'attenzione degli appassionati di recente è Stussy. Questa è una giovane donna che è apparsa per la prima volta nella serie come un'invitata al matrimonio di Big Mom, dove fu rivelato che apparteneva alla malavita. Tuttavia, a sorpresa, la saga di Egghead ha confermato un suo coinvolgimento con il CP0. Stussy è infatti un agente segreto del servizio di intelligence più importante del Governo Mondiale. Tuttavia, la sua vera razza è rimasta un mistero per gli appassionati di One Piece.

Gli ultimi eventi hanno infatti regalato una Stussy diversa da come era stata descritta inizialmente in ONE PIECE. Ci sono molte teorie sul suo background e sulla sua vera identità in seguito alla rivelazione di ONE PIECE 1072, dove la donna ha tirato fuori dei canini appuntiti con cui può succhiare sangue e delle ali da pipistrello nere che spuntano dalla schiena. Dopo quella vignetta, la domanda è ovvia: a che razza appartiene Stussy?

Stussy è una donna di etnia caucasica, dai capelli biondi e dalla pelle bianca, quindi è da escludere una sua appartenenza alla razza lunariana. Le ali e i canini sono quindi indice di un'altra appartenenza. Considerata la situazione, è logico pensare a una razza vampirica, oppure a una di succube, popolari negli anime e manga. Non è da escludere l'utilizzo di un Frutto del Diavolo come un Homo Homo mitologico modello vampiro, con l'uso dell'agalmatolite in ONE PIECE 1073 che indebolisce l'ipotesi ma che non la nega. Se però fosse vero l'utilizzo di un Frutto del Diavolo, ci troveremmo naturalmente dinanzi a un umano normale che ha mangiato un frutto Zoo Zoo.

Anche se la razza di Stussy è ancora un mistero, ciò non ha influito sulla sua popolarità tra i fan. La sua personalità unica e il suo ruolo nella serie la rendono un personaggio importante e interessante. Inoltre, la sua relazione con altri personaggi della serie, come Vegapunk, è un'altra fonte di curiosità. Sicuramente ha catturato l'attenzione degli appassionati di ONE PIECE e chissà che non appartenga a una delle tre misteriose razze ricercate da Big Mom.