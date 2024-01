ONE PIECE, quali sono le razze più forti del mondo di Eiichiro Oda? La top 3

Il mondo di One Piece è ricco di spunti in termini di worldbuilding e caratterizzazione dei personaggi. Non a caso, nell'opera di Oda, c'è anche uno dei migliori time-skip in assoluto dei manga e degli anime, che ha permesso all'autore di rendere più potenti i Mugiwara. Tra l'altro, non tutti in One Piece, sono umani. Quali razze sono le più forti dell'opera?

Lunariani

Questa razza, caratterizzata da capelli bianchi, ali nere e pelle scura, ha una fiamma ardente sulle proprie spalle, che può essere espansa a piacimento. Accendendola e spegnendola, i Lunariani potevano incassare attacchi molto pericolosi senza subire danni, oppure potevano rinunciare alla resistenza in favore di un aumento istantaneo di velocità. L'unico Lunariano che conosciamo in One Piece è King.

Serafini

In questo caso, parliamo di un gruppo di armi viventi che rappresentano una versione potenziata dei cyborg Pacifista e combinano i poteri dei Lunariani con le capacità combattive della ormai ex-Flotta dei Sette. Ogni Serafino ha con sé una sostanza chiamata Sangue Verde, che è in grado di replicare svariati Frutti del Diavolo.

Ogre

Gli Ogre sono simili agli umani, ma sono giganteschi rispetto a loro e hanno delle grosse corna ai lati delle loro teste. Hanno grande forza, resistenza e velocità, ma sono ancora un mistero in One Piece. Kaido e Yamato, però, fanno parte di questa razza e conosciamo bene le loro strabilianti capacità combattive, soprattutto quelle dell'ex-Imperatore.

Abbiamo lasciato fuori da questa lista proprio la razza umana che, nonostante non abbia particolari peculiarità, si è riuscita ad imporre nei vertici della pirateria e del Governo grazie ai Frutti del Diavolo e all'Haki. Cosa ne pensate di questa lista? In attesa dei commenti, vi ricordiamo che, ultimamente, sono emersi gli spoiler completi di One Piece 1106.