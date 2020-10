ONE PIECE: il re dei cosplay low cost si trasforma in un Drago Celeste

Tra le epopee più famose e apprezzate all'interno della ricca industria d'anime e manga, una delle più amate è indubbiamente ONE PIECE, franchise che nel corso di questi lunghi decenni ha saputo conquistare milioni e milioni di fan in tutto il mondo, prima con la produzione cartacea e successivamente tramite l'adattamento anime.

Come tutti voi sicuramente saprete, l'opera è ancora nel pieno del suo svolgimento, mentre prodotti a tema pensati per ingolosire la fanbase - tra film animati, spin-off, videogiochi e quant'altro - continuano a fare la loro apparizione sul mercato. Visto lo strepitoso successo riscosso dall'IP, sono tanti gli utenti che hanno voluto elogiare la loro serie preferita in tutti i modi possibili, come visionabile anche grazie a tutti i cosplay e alle fan art che vengono incessantemente pubblicati sui social più famosi.

Tra i tanti, figura anche il ben noto lowcostcosplayth, ragazzo che ha conquistato la scena grazie ai suoi innumerevoli cosplay, tutti caratterizzati da un unico particolare, l'essere il quanto più a basso costo possibile, una trovata che l'ha portato a diventare una vera e propria icona del web. Ebbene, il ragazzo ha deciso di tornare su ONE PIECE, ma questa volta prendendo come soggetto un individuo assai odiato dai fan, ovvero un Drago Celeste. Come visionabile a fondo news, questa volta il perno centrale di tutto il cosplay non è altri che un semplice ma efficace profilattico, con un risultato finale inaspettatamente convincente e indubbiamente spassoso, un lavoro che ha saputo guadagnarsi gli elogi di una ricca schiera di fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono arrivati anche i primi spoiler legati al capitolo 992 di ONE PIECE.