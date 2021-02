ONE PIECE: re, imperatori e obiettivi nei prossimi episodi dell'anime

Il terzo atto della Saga di Wano di ONE PIECE sta entrando nel vivo grazie al flashback su Kozuki Oden, un eccentrico individuo la cui figura è estremamente importante per tutto il territorio del Wano Kuni. Nei prossimi episodi il mitico personaggio affronterà un'ardua prova con l'Imperatore più temibile della storia.

La storia di Oden ha già trovato un ottimo riscontro da parte dei lettori del manga che da mesi attendevano di scoprire come TOEI Animation avrebbe adattato questa parte del terzo atto della Saga di Wano. I presupposti per un arco narrativo straordinario ci sono tutti e, attualmente, lo staff ha adattato nel migliore dei modi questa porzione del capolavoro di Eiichiro Oda. Da qualche ora in rete sono trapelati i titoli dei prossimi episodi che promettono colpi di scena e nuovi obiettivi:

Episodio 962: "Cambiare il Destino! La Ciurma di Barbabianca getta l'ancora!";

Episodio 963: "La Determinazione di Oden! Le Prove di Barbabianca!";

Episodio 964: "Il Fratello di Barbabianca! La Grande Avventura di Oden!";

Episodio 965: "Lame che si incontrano! Roger e Barbianca";

E voi, invece, cosa vi aspettate dai nuovi episodi dell'anime di ONE PIECE, siete curiosi di sapere come continuerà il flashback sul passato di Oden Kozuki? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nello spazio riservato in fondo alla pagina ma non prima di aver dato un'occhiata ai primi spoiler del capitolo 1004 che promettono colpi di scena e una nuova pausa per la prossima settimana.