ONE PIECE: il Re dei Pirati entra in azione nella figure di LB Studio

Gol D. Roger, primo personaggio ad apparire sulle pagine di ONE PIECE, è stato l’unico in grado di raggiungere il titolo di Re dei Pirati. È a lui che si deve la nascita dell’era d’oro della pirateria nell’universo ideato da Eiichiro Oda, e per onorare la sua memoria e la sua abilità con la spada LB Studio ha realizzato una statua da collezione.

Sono molti gli aspetti di Gol D. Roger che rimangono ancora avvolti dal mistero, come la capacità di leggere e interpretare il linguaggio presente sui Poignee Griffe, di sentire la voce di tutte le cose, e ancora di essere estremamente potente senza avere avuto poteri derivanti da un frutto del diavolo. Tuttavia, una delle certezze riguardanti il Re dei Pirati, era la sua incredibile maestria con la spada. Nel recente arco narrativo di Wano, durante il flashback di Kozuki Oden, Roger dimostra di saper padroneggiare l’arte della spada, usando la sciabola, chiamata Ace, contro Oden e Barbabianca.

è proprio mentre sfoggia uno dei suoi fendenti che Roger è stato immortalato nella figure di LB Studio, di cui trovate delle immagini nel post in calce. Alta 30 centimetri, la statua mostra il Re dei Pirati con lo stesso design visto nel corso del flashback, con dei pantaloni arancioni, una camicia rosa, e l’emblematica giacca rossa. In arrivo nel terzo trimestre del 2023, la figure è già prenotabile al prezzo di 240 euro.

