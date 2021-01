ONE PIECE: torna il re dei pirati nei nuovi episodi dell'anime

Mentre nel manga i protagonisti sono impegnati nella guerra di Onigashima, nell'anime di ONE PIECE il momento della stessa si avvicina sempre di più, ma prima avremo l'occasione di vedere in azione il re dei pirati. Andiamo insieme a scoprire il titolo dell'episodio che lo vede coinvolto.

Lo scontro tra l'alleanza della ciurma di Cappello di Paglia e i pirati sotto il comando del temibile Kaido è ormai alle porte. Chi ha già letto il manga però saprà bene che tra gli eventi che caratterizzano il terzo atto della saga di Wano vi è la presenza di un flashback riguardante Oden Kozuki ed il re dei pirati, Gol D. Roger.

Sembra che tale momento molto atteso riceverà la trasposizione animata nelle prossime settimane. È infatti stato rivelato il titolo dell'episodio numero 958 che andrà in onda il 17 Gennaio 2021: "La battaglia leggendaria! Garp e Roger". Dal nome apprendiamo che, oltre al misterioso uomo che diede inizio all'era della pirateria, sarà presente anche colui che viene chiamato Eroe della Marina, ovvero Monkey D. Garp, il nonno di Luffy. Entrambi sembra che verranno coinvolti in un epica battaglia e ci sarà quindi occasione di apprendere numerosi dettagli sul pirata che è riuscito ad esplorare il mondo intero.

Ricordo che tra le pagine di Shonen Jump è stato pubblicato il capitolo 1000 del manga, e per l'occasione è stato diffuso un poster di ONE PIECE nel quale viene mostrata la ciurma al completo. Inoltre l'autore, Eiichiro Oda, ha condiviso un messaggio rivolto hai fan dove ribadisce l'avvicinarsi della fine dell'avventura di ONE PIECE.

Cosa ne pensate dei prossimi episodi? Anche voi siete in attesa di osservare il re dei pirati in azione? Fatecelo sapere con un commento.