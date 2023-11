ONE PIECE re di Shonen Jump: una sorpresa sul podio dei manga più seguiti

Weekly Shonen Jump è la casa delle serie manga più popolari al mondo, rivista famosa e iconica anche al di fuori dei confini giapponesi. Il settimanale pubblicato dall'editore Shueisha ospita opere di successo come ONE PIECE, My Hero Academia e numerose altre, ma quali sono le serie più seguite di Shonen Jump? Al vertice non poteva che esserci lui.

Dragon Ball, Naruto, Bleach e tanti altri shonen storici sono stati pubblicati nel corso del tempo su Weekly Shonen Jump. Tanti grandi nomi sono passati tra le pagine di questa rivista, ma in questo 2023 quali sono state le più seguite. Shueisha fa chiarezza sui più apprezzati dal pubblico.

L'indice di popolarità di Shueisha non è utile solamente per capire quali siano le opere più apprezzate dai lettori, ma anche quelle meno amate e che dunque rischiano una chiusura anticipata o addirittura una cancellazione. Questi dati sono raccolti settimanalmente grazie alla tabella dei contenuti, una sorta di indice che non solo indica la pagina in cui trovare il capitolo del manga da leggere, ma anche la popolarità dello stesso. Il manga che si trova in cima a questa tabella dei contenuti è infatti quello che nella settimana precedente è stato votato come migliore dai lettori. Dunque si tratta di una classifica discendente.

Incrociando i dati emersi dalla tabella dei contenuti di ogni pubblicazione dell'anno della rivista, l'utente X @mangaxrepublic ha diffuso una classifica che elegge i manga più popolari di Weekly Shonen Jump in questo 2023. Nonostante vendite le vendite tankobon di ONE PIECE non siano al top, al vertice non poteva che esserci il manga di Eiichiro Oda. La vera sorpresa la si trova alla seconda posizione. Sakamoto Days è l'outsider di questa classifica, mettendosi dietro Jujutsu Kaisen e tanti altri. Sapete che presto Sakamoto Days otterrà un adattamento anime? Curiosamente, My Hero Academia è stato invece scavalcato da Blue Box. Nel tweet in calce all'articolo trovate la classifica completa.