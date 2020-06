ONE PIECE: il re degli spadaccini domina nell'ultima action figure di TJS Studio

Eiichiro Oda ha fatto particolare attenzione a delineare con minuzia la trama di ONE PIECE, presentando già da tempo personaggi cruciali per il proseguo della storia. Mentre la narrazione si avvicina a passo spedito verso il finale della saga di Wano, il merchandising a tema continua a riservare piacevoli sorprese.

Oda sensei è un uomo particolarmente meticoloso, un autore che ha sviluppato il proprio capolavoro attraverso numerose sottotrame e personaggi carismatici. Uno di essi è senza alcun dubbio Drakul Mihawk, il cui futuro è legato al destino del suo stesso allievo, Roronoa Zoro. L'ex membro della Flotta dei Sette, infatti, non è solo spadaccino più forte dell'intero immaginario di ONE PIECE, ma anche una personalità la cui vita ruota attorno a quella di altri personaggi fondamentali, tra cui persino l'imperatore Shanks.

In suo onore, recentemente, TJS Studio ha dedicato un modellino in scala 1:6 del personaggio, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La figure in questione, dalle dimensioni di 43 x 43 x 40 cm è proposta al pubblico al prezzo di 201 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Ci teniamo a ricordarvi, ad ogni modo, che la statuetta è in edizione limitata di appena 288 pezzi e andrà a sposarsi con il modellino di Zoro di prossima uscita. La bozza della figure completa è anch'essa disponibile in fondo alla pagina.

