ONE PIECE: un enorme puzzle di Luffy realizzato con le immagini della serie

ONE PIECE è indubbiamente una delle serie animate più longeve e, allo stesso tempo, amate con costanza da milioni di fan. Pare proprio che possieda un intento celebrativo questa immensa rappresentazione di Monkey D. Rufy, costituita da numerosi fotogrammi della trasposizione animata.

L'incredibile fotografia di questo puzzle è stata scatta da un fan, tale "u/Z5555517", il quale non ha però fornito precise informazioni riguardo al numero dei pezzi. Basandoci sui commenti apparsi in calce al post di Reddit, le immagini che vanno a delineare il viso di Luffy dovrebbero essere 1000. Certamente un'ardua impresa, la quale porta però ad impagabili soddisfazioni.

Osservando più attentamente lo scatto, possiamo notare come l'ampio sorriso sia stato realizzato grazie allo splendente azzurro del cielo ed il bianco delle nuvole, presenti in abbondanza lungo tutta la serie, ma in particolare durante le Saghe di Alabasta e Skypea. Viceversa, il nero dei capelli e delle linee degli occhi e del naso vengono ricavati principalmente dalla Saga di Thriller Bark, senza dubbio la più oscura di tutto il viaggio della ciurma di Cappello di Paglia. Ancora più eterogenee invece le immagini scelte per realizzare la carnagione rosata del volto.

Nel mentre ricordiamo al lettore che l'adattamento animato di ONE PIECE è giunto alle porte dell'arco di Wano, come testimoniano le immagini promozionali diffuse in rete nelle scorse giornate. Merita infine una menzione la stupenda illustrazione dello scontro tra Rufy e Magellan.

