ONE PIECE: ecco le reazioni del pubblico all'episodio Romance Dawn

I fan hanno apprezzato tantissimo questo episodio che festeggia a dovere i venti anni dell'anime di ONE PIECE e in calce possiamo vedere alcune reazioni da Twitter. Oltre all'animazione e il lavoro di doppiaggio, in molti si sono soffermati su alcuni dettagli come i famosi eyecatch, con due completamente inediti preparati appositamente per questo episodio. L'episodio è stato talmente tanto apprezzato che in molti vorrebbero vedere una saga ambientata in questo mondo con Luffy e Ann .

Romance Dawn was pretty fun, as someone who hasn't read the original oneshot it was genuinely a good time, you can see the little things that Oda would eventually use and develop in One Piece. And it gave me that early OP feel, pretty nice overall. pic.twitter.com/rte1QjDxy4 — SPOOK 🎃 (@CusDB10) October 20, 2019

#RomanceDawn It was a great chapter has the soul of the main series on it, I want to see more of this story! pic.twitter.com/U9eQPTtcLP — 💀Dijinn (@TheDijinn) October 20, 2019

I nominate little Luffy from,the Romance Dawn special for @BabeyoftheDay pic.twitter.com/weWdSCjwXs — Not according to keikaku. (@SolumArk) October 13, 2019

Romance Dawn was funny and cute, I loved seeing the prototype of One Piece animated. The voice actors did such a great job. ✨ #OnePiece907 pic.twitter.com/Zl4kppDKZR — Gizem ☠️ @ PIRATES EXPO 🏴‍☠️ (@piratequeen_ya) October 20, 2019

Romance Dawn was a cute little special. Toei did nice work on it and the VAs did wonderful as usual. Maybe someday for the 25th or even 30th anniversary they'll adapt V1. pic.twitter.com/QPYFqecjYI — 💙▪︎ῆმནhმῆ▪︎💙 (@luffyrose_) October 20, 2019