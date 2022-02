ONE PIECE: la Rebecca di Omi colpisce in questo cosplay

I cosplay di ONE PIECE sono un fenomeno ben radicato nel pubblico di anime e manga. L'opera di Eiichiro Oda, in circolazione da oltre venti anni ormai ha saputo conquistare i membri di diverse generazioni, creandosi così un fandom ampio e stratificato, con possibilità e passioni variegate.

La maggior parte del pubblico tende a riprodurre i protagonisti di ONE PIECE e le loro caratteristiche principali. I cosplay di Nami e Nico Robin sono ovunque, essendo anche le due donne che appaiono di più nella serie. Non bisogna scartare o mettere da parte altre figure che sono nate dal pennino di Eiichiro Oda. E ONE PIECE è pieno zeppo di questi personaggi, dato che le varie saghe del manga introducono individui a iosa, ognuno con il proprio peso e importanza nell'economia della fase storica.

Rebecca è un personaggio apparso a Dressrosa e che ha un ruolo di grande spessore. Apparsa nel colosseo, è una delle poche a voler aiutare Rufy e a combattere onestamente nonostante venga disprezzata da tutti a causa del suo retaggio. Omi dà lustro al personaggio presentando il suo cosplay di Rebecca con gli abiti da combattente del colosseo e ovviamente la sua spada, necessaria per affrontare gli altri gladiatori dell'arena.

Da non perdere è anche il cosplay di Victoria Cindry, altro personaggio secondario di ONE PIECE.