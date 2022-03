ONE PIECE: Rebecca torna protagonista nel nuovo set della cosplayer Hane Ame

Il mondo del cosplay sta diventando una forma d'arte sempre più popolare tant'è che negli ultimi anni le interpretazioni in rete hanno iniziato ad aumentare in maniera vertiginosa. Tra queste creazioni, ovviamente, non mancano lavori dedicati a ONE PIECE, tra cui quello di una cosplayer molto popolare.

La cosplayer Hane Ame, infatti, sta diventando una vera e propria icona del settore e negli ultimi anni i suoi seguaci sono incrementati sino a raggiungere il milione e mezzo di follower contando soltanto i numeri di Instagram. Durante la saga di Dressrosa, in particolar modo, ha avuto un ruolo particolarmente importante Rebecca, l'erede del regno in questione.

Recentemente la cosplayer Hane Ame aveva proposto un'interpretazione originale di Rebecca che aveva conquistato il pubblico e, forte del successo del suo lavoro, ha pensato di condividere sui social una nuova serie di scatti inediti, li stessi allegati in calce alla notizia. Anche questa volta la community non ha potuto evitare di apprezzare la splendida interpretazione dell'artista che ha emulato in maniera estremamente fedele il popolare personaggio.

E voi, invece, che ne pensate di questo cosplay originale di Rebecca a cura di Hane Ame, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.