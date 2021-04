ONE PIECE da record in Italia: 18 milioni di copie in circolazione per il manga di Oda!

Star Comics ha appena condiviso un dato semplicemente pazzesco riguardante ONE PIECE, il manga di Eiichiro Oda. Secondo quanto rivelato dalla casa editrice, infatti, l'Italia avrebbe recentemente raggiunto l'impressionante traguardo di 18 milioni di copie in circolazione, circa il 20% delle copie totali distribuite fuori dal Giappone.

Secondo i dati ufficiali di Shueisha ONE PIECE vanta 480 milioni di copie in circolazione, 400 milioni in patria e 80 milioni in altri quarantadue paesi del mondo. L'Italia con le sue 18 milioni di copie rappresenterebbe quindi da sola il 22,5% del mercato del manga al di fuori del Giappone, una cifra straordinaria se consideriamo il numero di abitanti della nostra nazione.

ONE PIECE ha sempre avuto un grande successo in Italia, ma pensare che 18 milioni di copie su 80 disponibili siano in circolazione solo nel belpaese è davvero impressionante. In calce potete leggere il comunicato ufficiale di Star Comics, che ha svelato i dati in occasione della presentazione della nuova iniziativa ONE PIECE: Road to 100.

E voi cosa ne dite di queste cifre? Ve lo aspettavate? Fateci sapere nella sezione commenti se anche voi siete in possesso di uno o più Volumi! In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo anche che da oggi potete anche dare un'occhiata ai primi spoiler di ONE PIECE 1010.