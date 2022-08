ONE PIECE, nuovo record di vendite: ecco il numero molto particolare

Risale a qualche mese fa la notizia che ONE PIECE ha venduto oltre 500 milioni di copie. Un numero enorme che un manga non aveva mai raggiunto prima d'ora, un numero che tra l'altro è destinato a crescere. Con la storia che sarà ancora lunga, nonostante l'arco finale di ONE PIECE sia in arrivo, ci saranno ulteriori volumi in uscita.

Il record di 500 milioni di copie è però già vecchio, nonostante risalga soltanto a qualche mese fa. Mentre il caporedattore di Weekly Shonen Jump Nakano è stato premiato con un Guinness World Record, sono stati divulgati i nuovi dati.

ONE PIECE ha una tiratura di 516.566.000 copie in tutto il mondo. I dati sono così divisi: 416.566.000 copie sono state vendute nel solo Giappone, patria del fumetto di Eiichiro Oda, mentre il restante centinaio di milioni è stato stampato nel resto del mondo, in oltre 60 paesi. I numeri succitati si riferiscono sia alle copie fisiche che a quelle digitali.

Insomma, ONE PIECE continua a vendere e continuerà a farlo ancora per anni, probabilmente anche per decenni. Al momento, il manga ha visto l'uscita del suo tankobon numero 103, giunto nel mese del venticinquesimo anniversario della serie, partita su Weekly Shonen Jump nel luglio 1997.