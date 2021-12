ONE PIECE RED: Anime Factory porterà il film in Italia, ecco un loro augurio speciale

Il 2021 si è rivelato un anno fondamentale per l’immenso franchise di ONE PIECE. Oltre al raggiungimento dei 1000 capitoli e 1000 episodi pubblicati, l’avventura di Monkey D. Luffy e dei Mugiwara si prepara a tornare sul grande schermo con la pellicola ONE PIECE: RED che in Italia verrà distribuita da Anime Factory.

Nelle scorse ore infatti, attraverso i canali social ufficiali, la casa di distribuzione, parte del gruppo Koch Media, ha confermato che si occuperà della pubblicazione nel nostro paese del quindicesimo lungometraggio animato dedicato a Shanks. In passato Anime Factory si era già occupata della distribuzione di ONE PIECE: Gold e ONE PIECE: Stampede.

La novità è arrivata grazie al post che trovate in calce alla notizia, dove oltre ad un Merry Christimas rivolto agli appassionati si nota la figura femminile, già diffusa con le prime visual, che sarà probabilmente la misteriosa donna, considerata importante nel racconto del Rosso. E voi cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che Oda ha anticipato alcuni dettagli su Shanks riguardo la sua apparizione nel film, e vi lasciamo ai character design rivelati durante il Jump Festa 2022 dedicati alla ciurma di Cappello di Paglia.