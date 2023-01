ONE PIECE: RED, Anime Factory svela la Steelbook Ultralimited Edition a tiratura limitata

ONE PIECE: RED è stato un successo al botteghino, un film che ha riscosso un enorme apprezzamento da parte della community legata al capolavoro di Eiichiro Oda grazie alla straordinaria idea di TOEI Animation e dell'autore di rivitalizzare un certo pirata al fianco di un personaggio inedito.

ONE PIECE: RED è approvato anche in Italia grazie ad Anime Factory, il distributore che si è occupato della distribuzione della pellicola doppiata nel Bel Paese. Il lungometraggio ha garantito alle casse di TOEI oltre 19 miliardi di incassi, una cifra che ribadisce ancora una volta l'importanza del franchising in tutto il mondo.



Ad ogni modo, il film in questione è pronto ad approvare in Italia in un nuovo formato, ovvero nell'edizione speciale di Anime Factory, la cosiddetta Steelbook Ultralimited Edition. Si tratta di un cofanetto in tiratura limitata, con la grafica allegata in calce soltanto provvisoria, che sarà disponibile al costo di 30 euro. L'edizione in questione dovrebbe contenere 6 carte speciali, un'intervista al regista Goro Taniguchi e uno speciale in sala di doppiaggio con alcune delle voci del cast italiano.



L'uscita della Steelbook è prevista al prossimo 16 marzo. E voi, invece, siete interessati a questa edizione da collezione di ONE PIECE: RED? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.