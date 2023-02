ONE PIECE: RED, annunciato il cofanetto da collezione del film

L’ultima avventura sui grandi schermi dei Mugiwara, narrata nel film ONE PIECE: RED ha riscontrato un enorme successo non solo sul territorio giapponese ma a livello mondiale. Gli incassi registrati al box office hanno reso il film il più remunerativo del franchise, e presto gli appassionati potranno acquistare una speciale versione home video.

Affermatosi anche come una delle pellicole più fortunate prodotte e distribuite da Toei Animation, ONE PIECE: RED si prepara a ricevere anche un’ottima accoglienza tramite la vendita di Blu-ray e DVD. Dal 14 giugno 2023, in Giappone, sarà possibile acquistare una delle due versioni sopracitate del film, raccolte in uno speciale cofanetto da collezione. L’illustrazione frontale è dedicata quasi interamente a Luffy e Shanks, mentre rimane centrale, seppur piccola, Uta, celebre cantante e figlia dell’Imperatore.

Sui lati del cofanetto invece si ritrova il logo della pellicola e le tre cicatrici rosse inferte da Barbanera a Shanks. Nel post in fondo alla pagina, pubblicato dall’account ufficiale del film, è anche possibile vedere le immagini presenti sui tre dischi contenuti nella confezione: un semplice disco rosso con i graffi sopracitati, tutti i Mugiwara sovrastati da Shanks e Uta, e una panoramica di Elegia, l’isola della musica dove è ambientata gran parte del film.

Oltre al film, nel cofanetto speciale, saranno presenti anche gadget dedicati a Uta, e un disco bonus contenente i saluti e i ringraziamenti della produzione. Per finire, ricordiamo che Anime Factory ha annunciato anche la steelboook ultralimited del film, e vi lasciamo alla nostra recensione di ONE PIECE: RED.