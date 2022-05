ONE PIECE RED: annunciato un evento live, in arrivo importanti novità

Sin dal suo primo annuncio, e grazie ai numerosi poster e materiali promozionali, ONE PIECE: RED è stato al centro di molte discussioni della community, che presto potrà aggiungere dettagli alle loro teorie. È stato infatti annunciato un nuovo evento dedicato al film, durante il quale potrebbero essere svelate importanti novità.

L’annuncio è arrivato dal sito e dalle pagine social ufficiali della produzione, dove è stato specificato che l’8 giugno 2022, a due mesi esatti dall’uscita nelle sale giapponesi della pellicola, si terrà un evento che verrà condiviso in live su YouTube e Twitter. A partire dalle ore 12 italiane avrà inizio una specie di panel dove si discuterà della produzione in generale, e di dettagli non ancora rivelati.

Tra gli ospiti d’eccezione ci saranno anche la storica Mayumi Tanaka e Kappei Yamaguchi, rispettivamente le voci di Monkey D. Luffy e Usop. Metà dell’evento sarà dedicato interamente a ONE PIECE: RED, mentre nel corso della seconda parte si tratterà del franchise in generale. Potrebbero quindi essere annunciati progetti per celebrare i 25 anni dall’inizio del viaggio dei Mugiwara, iniziato nel luglio del 1997 su Weekly Shonen Jump. Diteci cosa vi aspettate dall’evento e se lo seguirete lasciando un commento nella sezione qui sotto.