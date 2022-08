ONE PIECE: RED, arrivano due nuove locandine con Rufy, Shanks, Uta e i mugiwara

In Giappone sta per arrivare il quindicesimo lungometraggio dedicato a ONE PIECE. La storia prevista da Toei Animation ed Eiichiro Oda stavolta sarà un po' diversa dal solito, con alcune rivelazioni su Shanks, imperatore e uno dei personaggi più misteriosi della storia. Ma ONE PIECE: RED sarà anche tanto altro ancora.

Rufy reincontrerà un'amica d'infanzia, la giovane Uta, che potrebbe essere anche la nemica del film. Per ora dai trailer ci si può fare un'idea su ciò che ci sarà nella pellicola, anche se ci sono tanti punti misteriosi che verranno scoperti soltanto da chi andrà al cinema. Nel frattempo, vista la vicinanza dell'uscita sul mercato nipponico, sono stati pubblicati due nuovi poster promozionali di ONE PIECE: RED.

Il primo è dedicato a Rufy che accompagna le due figure fondamentali del film, Shanks e Uta. Padre e figlia occupano la metà superiore della locandina, mentre alle loro spalle c'è Elegia e il palco dove canterà la ragazza. La seconda locandina invece è dedicata completamente ai mugiwara con il loro stile punk rock, preparato per l'occasione. Tutti in nero con abiti in pelle, si vestiranno in questo modo per ONE PIECE: RED, come era già stato mostrato in precedenza.

Non perdetevi l'ultimo trailer pubblicato di ONE PIECE: RED.