ONE PIECE: RED, in arrivo due episodi prequel del film

In attesa di scoprire come il pubblico giapponese accoglierà il film ONE PIECE: RED, uscito proprio oggi 6 agosto 2022 nelle sale nipponiche, Toei Animation e lo staff dietro la produzione ha comunicato che verranno pubblicati degli episodi speciali, prequel della storia narrata nella pellicola.

Rispettivamente il 14 e il 21 agosto 2022 verranno pubblicati due episodi che mostreranno non solo l’arrivo dei Mugiwara sull’isola della Musica, location principale in cui si svolge il film, ma anche momenti del passato e dell’infanzia di Uta, la figlia dell’Imperatore Shanks il Rosso. Un’occasione particolare per approfondire il legame che sin da quando erano bambini unisce Monkey D. Luffy a Uta, e per prepararsi al meglio alla visione del film, che ricordiamo arriverà in Italia nell’autunno 2022.

Oltre a concentrarsi su Luffy e Uta, nella storia che svolge la funzione di prologo alla pellicola, appariranno anche Nami e Roronoa Zoro da bambini, i primi due storici membri ad unirsi al protagonista e a dare effettivamente vita alla ciurma. Per finire vi lasciamo scoprire quanto valeva la taglia di Shanks 12 anni prima della narrazione, e ai simpatici contenitori di pop corn distribuiti agli spettatori che hanno avuto la fortuna di recarsi in sala durante la prima proiezione.