ONE PIECE: RED, Bartolomeo e la marina entrano in gioco in questi character design

Con le settimane che passano, ONE PIECE: RED si fa sempre più vicino. Il prossimo film sui pirati di Eiichiro Oda vedrà Rufy e Shanks nella stessa storia, magari anche a contatto. Non saranno però soltanto loro due ad animare la trama della pellicola targata Toei Animation: con loro ci saranno sia pirati che membri della marina.

In un video molto rapido, lo staff di ONE PIECE: RED aveva presentato il character design di alcuni personaggi. Si partiva con il character design di Trafalgar Law e Bepo, i due membri più in vista dei pirati Heart che saranno di ritorno anche in questo lungometraggio, ma c'era anche un altro pirata nel video, insieme a due membri molto noti della marina.

Negli scorsi giorni, l'account Twitter di ONE PIECE: RED ha rivelato il character design di Koby, Helmeppo e Bartolomeo. Quest'ultimo, su sfondo verde, si presenta come un vero e proprio oendan, ovvero la squadra di tifo maschile. È pronto quindi a sfoderare il suo amore per Uta, o magari per il suo adorato Rufy-senpai.

C'è anche qualche forza della giustizia in gioco, con Koby vestito in modo molto vacanziero, idem Helmeppo, con entrambi che cercano di mischiarsi alla folla di fan di Uta. Ora quali saranno i prossimi personaggi rivelati da ONE PIECE: RED?