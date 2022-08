ONE PIECE: RED batte un record nel 2022, Oda festeggia con un poster

Sin dal suo esordio nei cinema nipponici, ONE PIECE: RED ha fatto registrare ottimi risultati. Era molto atteso questo film dedicato alla saga piratesca di Eiichiro Oda, probabilmente anche a causa della presenza di Shanks il Rosso, uno dei personaggi più misteriosi ma anche più amati dal pubblico.

Anche negli scorsi giorni, ONE PIECE: RED ha ottenuto ottimi risultati in quanto a biglietti staccati, facendo accrescere sempre di più il risultato commerciale del film prodotto da Toei Animation. E oggi, il sito ufficiale annuncia un record battuto.

ONE PIECE: RED ha incassato ben 10 miliardi di yen complessivi, raggiunti giovedì 25 agosto, dopo 20 giorni in cui è stato disponibile nelle sale giapponesi. È diventato così il film più veloce a raggiungere questa cifra in Giappone nel 2022, ma anche uno dei più veloci in generale a farcela. Con 20 giorni si piazza infatti al secondo posto, battuto soltanto da Demon Slayer: il Treno Mugen che riuscì a farcela nella metà del tempo, 10 giorni. Ha superato invece la Città Incantata, Your Name e Harry Potter, confermandosi quindi un grande successo.

Per l'occasione, Eiichiro Oda ha disegnato un poster di taglia con Shanks dove viene specificata la scritta "10 miliardi" (corrispondenti a circa 70 milioni di euro). E a proposito di poster, ecco quanto valeva la testa di Shanks in passato.