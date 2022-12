ONE PIECE: RED, i Blu Ray Limited Edition sono già disponibili al preordine in Italia

ONE PIECE: RED è da ieri nei cinema del Bel Paese e nel solo primo giorno di programmazione ha conquistato la prima posizione in termini di incassi al box office. Anime Factory, ad ogni modo, ha già iniziare a gestire l'uscita dell'edizione home video nei primi mesi del 2023.

ONE PIECE: RED è in Italia e la premiere è stata accolta con entusiasmo dagli spettatori con oltre 78mila euro di incassi in 24 ore. Il distributore, tuttavia, sta facendo le cose in grande per l'ultima fatica di TOEI Animation legata al capolavoro di Eiichiro Oda tanto da aver già programmato i preordini per i cofanetti blu-ray in limited edition.

Tramite il link alla fonte, infatti, è possibile accedere al sito di fanfactory per acquistare l'edizione home video. L'editore ha reso disponibile la versione blu-ray e DVD, rispettivamente al costo di 24,99 e 19,99 euro. Se state aspettando la messa in onda dei cofanetti per recuperare il film, allora sappiate che Anime Factory descrive quanto segue la trama della pellicola: "Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia e il pubblico scopre che l'eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…"

