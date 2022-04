ONE PIECE: RED, nuovi character design per Law, Bartolomeo e altri personaggi

Sono partite da un mese circa le pubblicità dedicate a ONE PIECE: RED, il nuovo lungometraggio della saga che porterà Rufy e compagni su una nuova isola. Forte sarà la presenza di Shanks il Rosso, sia direttamente che indirettamente, dato che nelle nuove location del film sarà presente la figlia Uta.

Non saranno soltanto loro i personaggi presenti. Il trailer di ONE PIECE: RED ha presentato individui importanti e che i fan conoscono benissimo. Alcuni si sono già mostrati in abiti molto diversi dal solito, anche se per pochi secondi. Con un video speciale, la pagina Twitter di ONE PIECE: RED ha rivelato il character design di ben cinque personaggi.

Si parte con i pirati Heart e con il suo capitano, Trafalgar Law, con un vestito alla hawaiiana, seguito da un Bepo in pieno stile fan giapponese. Si passa poi a Bartolomeo, il capitano del divertente Barto Club, che potrebbe insegnare molto su come si fa il tifo per la propria star preferita. Si chiude con i pirati e si passa ai difensori dell'ordine con i due marine Koby ed Helmeppo, dotati di character design completamente opposti.

Questi sono i cinque personaggi ora rivelati dai social ufficiali del film, e tutti probabilmente godranno di una locandina personalizzata nei prossimi giorni.