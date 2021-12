ONE PIECE: Red, il character design dei Mugiwara svelato al Jump Festa 2022

Nel 2022, comincia una nuova era per i pirati dell'opera di Eiichiro Oda. I Mugiwara debutteranno infatti in un nuovo lungometraggio, ONE PIECE: Red, che pare sarà incentrato sulla figura di Shanks il Rosso e sulla sua ciurma. In attesa di novità riguardanti la trama, ecco il character design dei Pirati di Cappello di Paglia.

Nel corso dell'evento Jump Festa 2022 di Shueisha, al pubblico è stato mostrato, per la prima volta in assoluto, il character design dei Mugiwara per la nuova pellicola. In questo lungometraggio anime in uscita nell'estate 2022, Rufy, Zoro, Sanji, Nami e tutti gli altri presenteranno un aspetto ben diverso da quello tipico a cui siamo stati abituati. I componenti della ciurma, infatti, adotteranno un look steampunk, che ha suscitato qualche perplessità nel fandom. In particolare, è Usopp a essere al centro delle critiche del pubblico. Per il suo outfit, il pirata cecchino pare infatti essersi ispirato alla rock band statunitense KISS.

Oltre al teaser in cui viene mostrato il character design dei Mugiwara, non è stato purtroppo condiviso null altro. Al termine del relativo panel, però, l'autore Eiichiro Oda ha affermato che i fan dovrebbero stare bene attenti a Rufy e che verranno risolti molti misteri su Shanks. Dunque, è ormai una certezza che il Rosso sia la star di questo movie.

A dirigere ONE PIECE: Red sarà Goro Taniguchi, mentre la sceneggiatura è affidata a Tsutomu Kuroiwa, due volti noti per la saga. Oda, invece, supervisionerà la scrittura del film in uscita il 6 agosto.

E voi, cosa ne pensate dei "nuovi" Mugiwara? Vi lasciamo al primo trailer di ONE PIECE: Red e al commento di regista e sceneggiatore del prossimo anime movie.