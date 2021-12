ONE PIECE: Red, i character design di Oda si mostrano in un video ufficiale

Il 2022 sembra che sarà un anno senza precedenti per i fan di ONE PIECE. È in uscita un nuovo film, ONE PIECE: Red che sembra porterà finalmente Shanks Il Rosso sul grande schermo. Inoltre, Eiichiro Oda ha voluto anticiparci i momenti salienti che ci aspettano per il 25° di ONE PIECE.

Insomma, sembra che il 2022 sarà davvero uno degli anni più importanti per tutti i fan di Luffy e dei Cappello di Paglia. A partire proprio da ONE PIECE: Red che mostra finalmente i character design dei mugiwara in un video che trovate in cima alla notizia. Di seguito potete leggere le parole del comunicato stampa:

"Ciao pirati,

in seguito alla messa in onda del 1.000° episodio di ONE PIECE, è stato annunciato ONE PIECE FILM RED, che arriverà in Giappone il 6 agosto 2022. Non sono state ancora condivise informazioni riguardo la distribuzione del film in Europa

Durante il JUMP FESTA 2022, in Giappone, sono stati svelati alcuni spettacolari e nuovissimi disegni dei 'costumi da festival' dei Pirati di Cappello di Paglia che vedremo nel film! Questi bozzetti sono stati disegnati dal celebre Eiichiro Oda, l’autore originale di ONE PIECE e produttore generale del nuovo film. Guardateli subito in questo video!"

Tornando invece al presente, l'ultimo capitolo di ONE PIECE ha conquistato i fan con un'attesa rivelazione che però dovranno aspettare una settimana in più per il capitolo 1036 di ONE PIECE. Vi ricordiamo in ultimo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE sul sito e sull'applicazione di Manga Plus.