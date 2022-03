ONE PIECE: RED, chi è il personaggio della nuova locandina promozionale?

Ormai è noto da diversi mesi che il franchise di ONE PIECE vedrà la nascita di un nuovo lungometraggio. Al cinema in Giappone durante il 2022 debutterà ONE PIECE: RED, un film che metterà in luce alcuni aspetti di Shanks il Rosso finora poco approfonditi. Non sarà però l'unico personaggio ad apparire nel progetto.

Ovviamente ci sarà Rufy, insieme a tutta la sua ciurma. I mugiwara non possono mancare in un film di ONE PIECE e il pirata col cappello di paglia è già apparso infatti in molte locandine promozionali di ONE PIECE: RED. L'ultima immagine rivelata in stile copertina però potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

Nell'immagine condivisa anche da Scotch Informer nel suo tweet, si vede un personaggio con una divisa mai vista prima. Ha un cappotto con alcune cinghie e cerniere, ma dalla manica non si vede alcun braccio sinistro. Sul lato destro della maglia si intravede un teschio molto grosso, mentre non si intravede alcuna mano destra, né altri dettagli che rendono riconoscibile la figura. La dicitura è proprio "Chi è?", con la produzione di ONE PIECE: RED che vuole indubbiamente alimentare il mistero.

Questa settimana sono attese altre informazioni su ONE PIECE: RED, che il personaggio in questione sia al centro delle future rivelazioni?