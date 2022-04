ONE PIECE: RED, ecco Chopper, Brook e Jinbe con i costumi rock per il film

Il prossimo lungometraggio di ONE PIECE sarà all'insegna del rock, almeno per i protagonisti. Già da qualche settimana, la produzione ha mostrato i vestiti dei Mugiwara in ONE PIECE: RED in bianco e nero, rivelando così le linee principali dei loro outfit. Ma, una volta al giorno, Rufy e gli altri sono stati mostrati anche a colori.

Tutto è partito proprio dal capitano, con il character design a colori di Rufy in ONE PIECE: RED, ripreso come un pirata dallo stile rock. La produzione ha poi continuato a mostrare i componenti della sgangherata ciurma di protagonisti uno alla volta, proseguendo con Zoro, Nami, Usopp e via via tutti gli altri.

Negli ultimi giorni sono stati mostrati tutti i personaggi della ciurma. Ecco quindi il character design a colori di Chopper, Brook e Jinbe in ONE PIECE: RED. Il primo ha un look nero e rosa che sembra rifarsi a uno stile inglese; lo scheletro invece ha spuntoni e capelli molto irti in testa che ricordano un look da punk; infine c'è l'uomo pesce Jinbe che ha uno stile che rievoca metal, punk e rock. Ora che la ciurma è al completo, quale design preferite?

E secondo l'ultimo messaggio, domani arriverà un altro personaggio di ONE PIECE: RED. Sarà finalmente rivelato il character design di Shanks?