ONE PIECE: RED, a colori il character design del misterioso Gordon

Con l'arrivo di una nuova avventura cinematografica di ONE PIECE, è inevitabile che Toei Animation abbia pianificato, con l'aiuto dell'autore originale Eiichiro Oda, personaggi inediti che saranno essenziali per la prossima trama. Col primo trailer di ONE PIECE: RED è stata messa bene in chiaro la centralità di Uta.

La figlia di Shanks non sarà però l'unico personaggio inedito di questa pellicola. In attesa di saperne di più sul nemico finale, sull'ambientazione e su tanto altro ancora, per pochissimi secondi nel video introduttivo di ONE PIECE: RED si è visto un altro personaggio. In contemporanea, la produzione ha rivelato il suo nome: è Gordon, con un ruolo che però non è stato ancora chiarificato.

Il frame ha fatto notare i tratti distintivi del suo viso, ma adesso possiamo vederlo a figura intera. È stato infatti rivelato il character design ufficiale a colori di Gordon, il nuovo personaggio di ONE PIECE: RED. La testa è allungata e ricca di cicatrici, denota anzianità e ha una grossa gobba sulla schiena. Veste con un lungo abito verde e sembra avere un ruolo quasi da antagonista, magari come spalla del cattivo di turno o macchinatore generale della trama.

Che impressioni avete su questo personaggio di ONE PIECE?