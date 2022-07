ONE PIECE: RED, come si chiama l'isola del film? Rivelato il nome ufficiale

Ci saranno tante cose importanti nel prossimo film di ONE PIECE. Come aveva già fatto trapelare Eiichiro Oda tempo fa, ci sono alcune idee che avrebbe voluto inserire nel manga, cosa che però non ha potuto fare. Per questo ONE PIECE: RED approfondirà Shanks e la sua figura.

Intanto il nuovo trailer di ONE PIECE: RED ha permesso di dare un'occhiata molto più approfondita sulla situazione. Ovviamente Uta, la figlia di Shanks, è al centro di tutta la situazione, ma Rufy e gli altri dovranno affrontare marine e pirati, alcuni già conosciuti e altri inediti. Ma dov'è ambientato ONE PIECE: RED? Quale sarà l'isola che ospiterà questa battaglia preparata da Toei Animation?

Nel trailer, pochi secondi dopo l'inizio, vengono dedicati alcuni istanti a una panoramica dell'isola. Questa si chiama Elegia, l'isola della musica, quindi un nome appropriato per l'area che ospiterà questo concerto che ha radunato tantissimi fan. Si intravedono due aree distinte, una delle quali sembra un'enorme arena acquatica con alcune isole, mentre nell'altra ci sono alcune strutture sconosciute. I due blocchi sono collegati da alcuni torrioni e ponti all'apparenza di pietra.

ONE PIECE: RED verrà distribuito in Giappone ad agosto, pertanto nell'arcipelago nipponico a breve verranno a conoscenza di tutte le informazioni importanti su Shanks.