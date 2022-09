ONE PIECE: RED continua a scalare la classifica: è il sesto film anime con più incassi

A otto settimane dalla premiere nei cinema giapponesi, ONE PIECE: RED continua stabilmente a occupare la prima posizione al box office. È dunque dal 6 agosto che l'ultimo film anime del franchise regna incontrastato ai botteghini. Il risultato di ciò sono incassi stratosferici.

Solamente una settimana fa vi avevamo riportato la notizia che ONE PIECE: RED era diventato il 7° film anime con più incassi della storia. Questo record va però riscritto e l'artwork celebrativo rilasciato da Oda aggiornato.

Al 26 settembre, secondo le ultime analisi, con 11,26 milioni di biglietti venduti, ONE PIECE: RED ha incassato quasi 15,7 miliardi di yen, che al tasso di cambio attuale sono pari a circa 118 milioni di euro. Questo ha permesso al lungometraggio di ONE PIECE di superare Ponyo nelle classifiche dei maggiori incassi di tutti i tempi.

Dunque, ONE PIECE: RED è salito al 6° posto dei film anime con il maggior incasso di tutti i tempi, e al 11° posto della classifica generale. Per avanzare ulteriormente, l'anime movie dovrebbe superare Il castello errante di Howl (con 19,60 miliardi di yen al 5° posto) e Harry Potter e la camera dei segreti (10° posto con 17,30 milioni di yen). Vi ricordiamo che ONE PIECE: RED esordirà in Italia a dicembre e che dunque gli incassi totali sono destinati a crescere ulteriormente.