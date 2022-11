ONE PIECE: RED, un cosplay di Uta per celebrare il nuovo film

È trascorso qualche anno di attesa, ma alla fine, dopo Stampede, è arrivato un nuovo film dedicato alla saga dei pirati di Eiichiro Oda, ancora una volta realizzato da Toei Animation. Lo studio, con la compartecipazione del mangaka, ha presentato al pubblico giapponese ONE PIECE Film: RED, che porterà Rufy a incontrare una vecchia amica.

Tornando ai suoi giorni da bambino, quando ancora non aveva mangiato il suo Frutto del Diavolo, Rufy giocava spesso con la piccola Uta, che era la musicista della ciurma di Shanks. La bambina però poi si è divisa dal suo capitano e ha intrapreso la carriera di cantante, diventando una idol per pirati, marine e non solo. ONE PIECE Film RED si incentra proprio sul rapporto tra loro due, ma Uta è canonica?

Forse sì, considerato un breve accenno che Eiichiro Oda ha inserito in un capitolo di ONE PIECE. Ma in ogni caso, in tutto il mondo ci sono state manifestazioni di affetto del personaggio a prescindere dalla canonicità, e per questo sono nati tanti cosplay di Uta del film RED. Ad aver creato quello disponibile in basso è Enju, che ha azzeccato il look della cantante.

Intanto si avvicina l'uscita di ONE PIECE Film: RED in Italia con uno speciale evento di anteprima.