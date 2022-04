ONE PIECE: RED, il nuovo design di Rufy a colori in una promo ufficiale

C'è tantissimo riserbo da parte di TOEI Animation nei confronti di ONE PIECE: RED, il prossimo film ispirato alla saga di Eiichiro Oda che focalizzerà gran parte delle sue attenzioni sulla figura di Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori il cui ruolo nella trama centrale appare ancora un mistero.

Qualche giorno fa, durante un evento speciale in streaming, è stata svelata una locandina di ONE PIECE: RED con un inedito personaggio, il tutto senza fornire però dettagli aggiuntivi circa la sua identità. Nemmeno una settimana prima, invece, lo staff dell'anime aveva rilasciato sui canali social ufficiali i character design realizzati da Oda dei Mugiwara che, per il lungometraggio, indosseranno nuovi e spettacolari outfit.

Non si sa se il grande riserbo dietro questa produzione sia in parte imputabile all'attacco hacker ai danni dello studio di animazione, tuttavia attualmente non conosciamo né la trama del film né tantomeno abbiamo assistito ad un trailer con sporadici indizi. Ad ogni modo, il grande mistero si sta lentamente dissipando e nel nuovo numero di Jump è trapelata un'immagine promozionale con il character design di Rufy ma a colori, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia e che fornisce una prima anticipazione sullo stile del film.

E voi, invece, che aspettative avete per questo progetto cinematografico atteso al debutto ad agosto in Giappone? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.