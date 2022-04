ONE PIECE: RED, anche il design di Usopp è stato rivelato: il cecchino nel prossimo film

A qualche anno di distanza dalla pubblicazione di STAMPEDE, ONE PIECE sta per tornare anche al cinema. Mentre l'anime di Toei Animation è in fase di ritorno dopo l'hackeraggio che ha scombinato i piani dell'azienda, continua il lavoro su ONE PIECE: RED che debutterà questa estate nelle sale giapponesi.

Non si sa ancora molto su ONE PIECE: RED, ma il nome e alcune immagini fanno già presagire la presenza di Shanks il Rosso, uno dei personaggi più misteriosi e interessanti della serie. I teaser trailer non hanno rivelato granché, se non qualche nuovo personaggio con una storia che sicuramente andrà a influire sulla trama supervisionata da Eiichiro Oda.

Ciò che sappiamo riguarda i Mugiwara: per l'occasione, i protagonisti avranno un design completamente nuovo, come ormai tradizione. Negli scorsi giorni è stata rivelata l'immagine con le bozze di tutti i mugiwara, mentre negli scorsi giorni è stato rivelato il character design a colori di Rufy e poi il character design di Zoro e Nami. Al loro segue il character design di Usopp, con un giubbino nero smanicato e alcune cinture rosa che si distinguono nettamente, mentre la kabuto sulle spalle è la solita. Si intravede anche il jolly roger di Usopp, con il suo volto di profilo e il naso lungo sullo sfondo arancione.

Giorno dopo giorno, verranno rivelati i design a colori anche degli altri personaggi, completando così in una decina di giorni la galleria dei personaggi principali.