ONE PIECE: RED, Eiichiro Oda dedica un magnifico artwork alla doppiatrice di Uta

L’estate del 2022 si prospetta molto particolare per il franchise di ONE PIECE. Dalla lunga pausa di Eiichiro Oda per prepararsi all’arco finale del manga, ai festeggiamenti per i 25 anni della serie, fino ad arrivare all’estremamente atteso ONE PIECE: RED, in arrivo il 6 agosto in Giappone, dove debutterà la celebre cantante Uta.

I numerosi dettagli e materiali promozionali diffusi nel corso dei mesi trascorsi hanno confermato che Uta, non solo è una star conosciuta in tutta la rotta Maggiore, ma è figlia di uno dei quattro Imperatori: Shanks il Rosso. La centralità di una figura femminile legata a Shanks era trapelata già dai primi poster, e la conferma dell’esistenza di un personaggio del genere ha portato ad un incremento dell’interesse dei fan.

Ancor prima del suo debutto ufficiale, Uta ha già conquistato i fan, e per renderla ancora più memorabile Eiichiro Oda ha deciso di dedicarle una nuova illustrazione, che trovate in calce, dove appare anche Ado, la diciannovenne cantante giapponese che doppia la star nel film. Rappresentata con un lungo mantello nero, e con un microfono, Ado appare al fianco di Uta, mentre quest’ultima si esibisce e viene elogiata dal pubblico.

Per finire ricordiamo che è stato rivelato il character design di Shanks e la sua ciurma, e vi lasciamo all'ultimo trailer di ONE PIECE: RED.