ONE PIECE: RED, Eiichiro Oda vince il prestigioso Shin Watanabe Award

Eiichiro Oda è una delle figure più rilevanti nel panorama odierno del fumetto giapponese, e anche i suoi contributi in quanto a producer e creativo nel settore dell’animazione hanno ricevuto molti riconoscimenti importanti nel corso degli anni di serializzazione di ONE PIECE. L’ultimo è stato il prestigioso Shin Watanabe Award.

Il 2 marzo 2023 la Watanabe Foundation for Music & Culture ha organizzato la cerimonia per la 18° edizione del premio, vinto da Eiichiro Oda per aver prodotto ONE PIECE: RED e aver partecipato in ogni fase cruciale sia precedente al lancio del film nelle sale, sia nel corso dell’intero processo realizzativo, ponendo grande attenzione a confezionare un’opera di qualità, che, come sottolineato dalla giuria stessa, è stata distribuita in più di 120 paesi.

Oda si è detto onorato di ricevere un premio così prestigioso, soprattutto per i nomi dei candidati, altri validissimi autori e artisti che si sono distinti nel settore. Lo stesso mangaka, come potete leggere nel post in fondo alla pagina, riconosce di aver investito tempo per rendere ONE PIECE: RED la combinazione del miglior intrattenimento che avrebbe mai potuto realizzare, anche grazie ai collaboratori incontrati nel corso dei 25 anni di pubblicazione della serie.

L’obiettivo di Oda resta quello di creare opere in grado di superare il tempo, e la vittoria dello Shin Watanabe Award che lo porterà, insieme ai suoi collaboratori e colleghi, a cercare di migliorare per le prossime pellicole. Cosa ne pensate di questo importante traguardo raggiunto da Oda? Ditecelo nei commenti.

Per finire vi lasciamo alla nostra recensione di ONE PIECE: RED, che arriverà su Amazon Prime Video l’8 marzo 2023, e ricordiamo che il regista ha attuato delle strategie per evitare spoiler.