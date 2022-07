ONE PIECE RED: emersi nuovi dettagli sulla trama e sul personaggio di Uta

Pochi giorni ormai ci separano dal debutto ufficiale ONE PIECE: RED e stanno iniziando ad emergere in rete alcuni spoiler e dettagli piuttosto rilevanti riguardo curiosità sui personaggi principali, e alcune sequenze del film. Vediamo quindi tre informazioni dell’attesa pellicola condivise sui social.

A riportare tali curiosità è stato l’utente @Orojapan1, rivelatosi spesso affidabile anche per leak e spoiler inerenti al manga, tramite il post che potete leggere in fondo alla pagina. La prima informazione tratta delle scene iniziali della pellicola, che dovrebbero svilupparsi dopo una sparatoria avvenuta durante uno degli spettacoli di Uta.

In secondo luogo, e senza grandi sorprese per la community, la giovane e celebre cantante sembrerebbe avere dei poteri derivanti da un Frutto del Diavolo, per quanto non ne venga specificato il nome nelle anticipazioni. Essendo figlia di uno dei quattro Imperatori dei mari appare piuttosto plausibile la possibilità che Uta sia venuta in contatto con uno dei frutti, e che, possiamo supporre, abbia a che fare in qualche modo con la musica.

Infine, sembra che Bartolomeo, capitano dei Pirati Barto club, e che sapevamo già avrebbe ricoperto un ruolo nel film grazie ai character design diffusi precedentemente, sia molto interessato a Uta, per quanto continui ad essere un fedele seguace di Luffy, rivestendo la posizione di generale della seconda divisione della Grande Flotta di Cappello di Paglia. Per concludere vi lasciamo al nuovo trailer di ONE PIECE: RED.